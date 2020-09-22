Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! 22 Eylül dolar, altın ne kadar?

Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği faiz kararı öncesinde 7.66 ile tarihi zirveyi gören dolar, daha sonra bir miktar geriledi. Euro/TL ise, 8,97-8,98 bandında hareket diyor.

Abone ol

Yurt içi piyasalarda döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalar, artan Koronavirüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de kayıpla başladı.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Son durum!

Ekonomi önündeki yol belirsiz

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Takip edilecek veriler

Uzmanlar, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun da takip edileceğini belirtti.