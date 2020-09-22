BIST 1.090
DOLAR 7,66
EURO 8,99
ALTIN 467,98
HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! 22 Eylül dolar, altın ne kadar?

Merkez Bankası'nın perşembe günü vereceği faiz kararı öncesinde 7.66 ile tarihi zirveyi gören dolar, daha sonra bir miktar geriledi. Euro/TL ise, 8,97-8,98 bandında hareket diyor.

Abone ol

Yurt içi piyasalarda döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.  Küresel piyasalar, artan Koronavirüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de kayıpla başladı.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Son durum!

Ekonomi önündeki yol belirsiz

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Takip edilecek veriler

Uzmanlar, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun da takip edileceğini belirtti.

22 Eylül altın fiyatları
  • Gram altın / Alış Fiyatı:468,58 TL Satış Fiyatı:468,67 TL
  • Çeyrek altın / Alış Fiyatı:748,66 TL Satış Fiyatı:765,49 TL
  • Yarım altın / Alış Fiyatı:1.492,65 TL Satış Fiyatı:1.530,98 TL
  • Tam altın / Alış Fiyatı:3.088,23 TL Satış Fiyatı:3.164,97 TL
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji uyardı! 4 il için kritik uyarı İstanbul'da var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
EBA çöktü! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar
Cüneyt Özdemir 'İHA'lar yüzde 100 Türk malı mı?' diye sordu Selçuk Bayraktar yanıtladı
Rıdvan Dilmen bombaları patlattı futbol camiasındaki FETÖ'cüleri deşifre etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a sert yanıt: Komik ve nafile bir provokasyon
Son dakika 1200 hâkim ve savcı alımı yapılacak! Bakan Gül ilanı duyurdu
İzmir merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 55 şüpheli gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Samatta Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
FETÖ firarisi vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı
Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısı 15 Ekim’e kadar tamamlanacak
Yüzsüzlüğü pes dedirtti! Taksim sapığı mahkemede bakın ne dedi
Bursa'da annesini döven kardeşini öldüren abla tutuklandı
Evren Turhan kimdir aslen nereli Evren Turhan kiminle evli?
Yorumlar 7 yorum