Meteoroloji uyardı! 4 il için kritik uyarı İstanbul'da var
Meteoroloji'den yeni hafta hava durumu tahminleri geldi. Yetkililer İstanbul dahil 4 ili sağanak yağışa karşı uyardı. Sıcaklığın ise mevsim normallerinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. İstanbul dahil 4 ilde sağanak yağış var. Yetkililer yağışın kısa süreli olacağını duyurdu ve kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.
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Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
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Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.
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