Karantinada balkondan balkona aşk yaşadılar! Evleniyorlar

İtalya'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı.

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İtalya'nın Verona kentinde Mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan Romeo ve Juliet'i andıran aşkın temelini atan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasında balkon balkona aşk yaşayan çift sürpriz bir kararla evlenmek için geri sayıma başladı.



Evlerinin balkonunda 10 hafta boyunca aşklarını devam ettiren çift, Haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez biraraya geldi. Düğün töreniyle ilgili açıklamada bulunan çift, düğünü evlerinin terasında yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paola, “Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek” dedi.