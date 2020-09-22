Rıdvan Dilmen bombaları patlattı futbol camiasındaki FETÖ'cüleri deşifre etti

Rıdvan Dilmen, FETÖ bağlantısı olduğunu iddia ettiği birçok ismi canlı yayında açıkladı. Program sonrası Dilmen'in açıkladığı isimlerden İsmail Er, iddialarına ilişkin süreci yargıya taşıyacağını söylerken; İbrahim Seten ise Dilmen'i yalancılıkla suçladı.

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında, "İsim isim; kimler vatan haini, kimler vatan sevdalısı açıklayacağım" demişti. Dilmen, Fenerbahçe-Hatayspor maçının ardından canlı yayında birçok isim hakkında iddialarda bulundu.

İsim isim açıklayan Dilmen, "Bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı diye eski hakem, daha önce MHK başkan yardımcılığı yapmış, benim de yakinen tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaş MHK başkanlığına geldi. Ne olduysa, bir şey oldu. Ne oldu? Daha ilk hafta maçı oynandı. Hatta başlamadan önce başladı. 'Lig dizayn ediliyor', 'Ali Koç-Rıdvan Dilmen sezonu'; Levent Tüzemen, 'Eskiden ölenlere verilirdi, şimdi yaşarken Rıdvan Dilmen Sezonu yapalım' gibi gibi. İlk hafta bitti, geçen yıl 34. hafta boyunca hakem rezaletleri anlattılar. Yerle bir ettiler. Erman Hoca ve Ahmet Hoca dahil.

Zekeriya Alp, hakemler, kurullar derken bitti. Bir tane MHK Başkanı geldi. Diyelim ki, ben getirdim. Daha maçlar yeni başladı ya. Ne yaptı bu arkadaş? Hakemlik kariyerinde oyuncu olarak onun yönettiği maçta oynayanlar veya teknik adamlar, bu eleştiriyi yapanların, '(Serdar Tatlı) Adam değil' deme şansları var mı? Düzgün bir arkadaştır. Kimseyi de tanımam. Hayatımda 1 kere konuştuğum kimse yok komitede.

"Manipüle ediyorlar"

Ne oldu ağabey! Hani lig dizayn ediliyordu. Zekeriya Alp hiç demediniz. Yusuf Hoca, Sabri Çelik geldi. Dizayn nasıl olur anlatacağım. 'Beni rahat bırakın' dedim. 'Ben bir sürü rahatsızlık yaşadım, benimle uğraşmayın' dedim. Türkiye'de 10 tane futbol adamı varsa, biri de benimdir. Benim fikrim alınabilir. Oğuz Çetin'i TFF'ye ben almışım. Şenol Güneş, Fatih Terim, Tolunay Kafkas'ı kim aldı? Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber de 100'den fazla milli olmuştur bu arada. Böylesine insanları halka karşı, tribünlere karşı manipüle ediyorlar.

"Temiz eller operasyonu lazım"

Türkiye'de bu, bugünlük konu değil. Kendi arı kovanlarına biri çomak sokmuş gibi düşündüler. Hafife alınacak bir konu değil bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığının hepimizi, federasyonu, hakemler, temsilciler, gazetecilerin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliyenin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa, alınması lazım.

"Beni TFF başkanı yapacaklarmış"

Bu yapılanma nasıl oldu. Bu arkadaşların benim için yaptığı kampanyaların tweetlerini bir koyalım. (İbrahim Seten'in tweeti üzerine) Ben 6 senedir Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşmadım. 'Sonra ağlamasın kimse' falan. Selçuk Dereli de var da, o siyaset yapıyor. (İbrahim Seten'in bir diğer tweeti) Ali Koç artı bir kısım siyaset desteğiyle Ferit Bey'i başkan yaptırmak istiyormuş. TFF başkanvekillerinden Mehmet Baykan'ı Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan arıyor. Diyor ki: 'Siz, Rıdvan Dilmen ve Ferit Şahenk, TFF başkanlığı için yemek yemişsiniz.' Sen niye ararsın ya, nedir maksadın? Ferit Bey ile Mehmet Baykan Bey yemek yememiştir. Sen kaç senedir böyle işler yaptığın için mi oluyor bu? Diyelim ki, yemek yedik. Neden yaptığınızı da anlatacağım. (İbrahim Seten'in bir diğer tweeti) Beni TFF başkanı yapacaklarmış, yapın.

"Erman Toroğlu'dan özür bekliyorum"

(İbrahim Seten'in diğer tweeti) Fenerbahçe'ye 2 penaltı verildi ya Rize'de, 'Kumpas' ve 'Çete' lafları. (İbrahim Seten'in bir diğer tweeti) Ancak şeytanın dediği olurmuş, şeytan da ben. Erman Toroğlu ve A Spor yöneticilerinden özür bekliyorum. Bir daha da bu konuyu açmıyorum. Benim ismim Rıdvan Dilmen.

"Çakma hesap kullanıyorlar"

(Selçuk Dereli'nin tweeti) Bu arkadaş siyaset yapıyor. Serdar Tatlı'yı MHK başkanı yapmak istiyormuşum. Tweetinde, 'Ağabeyler' diyerek Mustafa Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. Fakat bu olmadı. Dublör kullanıp çakma hesaplar kullanıyorlar. Alakası olmayan.

"Gazeten ve sen de özür dileyeceksin"

(Levent Tüzemen'in tweeti) Serdar Tatlı ne yapmış arkadaş? Ne yaptı size Serdar Tatlı? 1 haftada ne olmuş. Ne kötülük yaptı. Hani 20. hafta olur, acayip acayip işler olur. Levent Tüzemen, üslubun yanlış. Senle de problemim yok. Yıllardır tanışırım. Maçtan 1 gün sonra Galatasaray penaltı kazandı. Yorumum aynı oldu. Peki Levent Tüzemen Sezonu mu diyeyim. Yakışır mı bana. Gazeten ve sen de özür dileyeceksin. Dilemezsin, senin tercihindir.

"Avukatlarınız dikkatle izliyordur" (İbrahim Seten'in tweeti) Şimdi nereye geleceğim. Bu arkadaşlar, 'Acaba niye yapıyorlar?' dedim. Devamlı yapıyorlar da doymuyorlar. İstanbul Adliyesi şurada. Avukatlarınız dikkatle izliyordur. Tembihlemişsinizdir. Beni mahkemeye de verebilirsiniz. 2010 yılında, bir gün Ahmet Çakar gece 1 buçukta beni aradı. Ahmet Hoca da yaşıyor. 'Ya Rıdvan, gel bir çorba içelim' dedi. 'Tamam' dedim. Mecidiyeköy'de bir çorbacı. Serhat Ulueren, Ersin Düzen var. KanalTürk'te program yapıyorlar. 'Rıdvan Hocam, senle ilgili şike dosyası varmış' dedi. 'Deli misiniz hocam, kafayı mı yediniz ne şikesi? Ben böyle bir ahlaksızlık yapar mıyım? Ailemi satarım, maç satmam. Ağır da konuşuyorum, tövbe' dedim. 'Namustur futbol' dedim ya. 'Tabii' falan dedi. Mahmut Özgener başkan. Şansal Büyüka'nın yanında gördüm. 'Sorma Rıdvan' dedi, 'Senle ilgili bir dosya dolaştırıyorlar' dedi. Mahmut Özgener, 'Biz soruşturuyoruz' dedi. Bochum dosyası. 'Rıdvan Hoca'nın tek kelime ismi yok' dedi. İbrahim Seten ve onun yandaşı var, Gökmen Özdemir. Vatan Gazetesine girebilirler. 1 sayfa boyunca FETÖ'cülerin sahte tapeleri var ya, böyle bir şey. Ben o gün Fetö Metö cemaat bilmem. Yazmışlar, şike mike. Kalp krizi geçirdim. Zor gittim hastaneye. 'Sabah' dedim, 'NTV yayınında gideceğim, kendimi ihbar edeceğim.' Sarıyer savcısına gittim. 'Deli misiniz hocam, biz sizi akşamları izliyoruz' dedi. 'Gitsene kardeşim' dedi. TV'lerde vardır. Geldi dosya, alakam falan yok. Ben de mahkemeye verdim. Hukuki hakkım. Hepsi benden tek tek özür diledi.

"At lekeyi dursun"

Bir tane yancı vardı, istihbaratçı gibi dolaşan bir FETÖ'cü, bunlara bu belgeleri vermiş. Yalvardı mahkemede. İbrahim de yalvardı, yancıları da yalvardı. 'Özür dilerim' dedi. Yaşıyor, 'Dilemedim' desin. Sonra bir sürü suçlandım, 'Boş ver' dedim. 'Ne yapalım?' dedim.

Ahmet Çakar, bana iftira attı demiyorum. Fakat, stratejiye bak. O yıllarda Kanaltürk FETÖ'den yargılanan ve kaçan Akın İpek'e aitti. Tuncay Özkan'dan almışlardı. Aklıma hemen Taraf falan geldi. Taraf Gazetesi ne yapıyordu, garibim Balyoz'dan yatan o askerlerimizi canlarını yaktı. Mehmet Baransu, aracılığıyla servis yapıyorlardı, tartıştırıyorlardı.

10 senedir futbolda da böyle oluyordu. Büyük şike operasyonu daha yok. O gün Vatan'da yazdı. Akşam hocalar TV'de 3 saat yediler. Serhat Ulueren, Sinan Engin, Ahmet Çakar, 'Ben tanıdım Rıdvan yapmaz' falan. At lekeyi dursun. Hamdolsun alnımız açık.

"İbrahim seten fenerbahçe küme düşürülsün diye görüşmelere başladı"

Medya ayağı, FETÖ ayağı. 'Bunda bir iş var' dedim. 2011 oldu sonra. O büyük şike operasyonu. Şike operasyonundan sonra bu İbrahim Seten, görüşmelere başladı, 'Küme düşürülsün Fenerbahçe' diye. Bunu da inkar etmiyor zaten. Sanane. Ya sanane! Sen yetkili misin, polis misin, savcı mısın? O ara bir ton polis savcı çıktı ortaya. O zaman hakaret eden, kutladılar kaçak savcıları, cezaevindeki savcıları. Zaman öyle bir geçti ki; o mahkeme kapandı, adalet tecelli etti.

Sayın Cumhurbaşkanının FETÖ ile mücadelesine milletimiz katıldı. Fenerbahçe de dik durdu. 10 sene geri götürdü Fenerbahçe'yi hala toparlayamadı.

"Türkiye'nin futbol markasını düşünmek lazım"

Sadece Fenerbahçe değil, tüm Türkiye'nin futbol markasını düşünmek lazım. FETÖ operasyon yaptı. Ondan önce de MİT krizi vardı. Şimdi cezaevinde olan FETÖ'cü, vatan haini Saadettin diye bir savcı, Hakan Bey'i tutuklamak istedi, Sayın Cumhurbaşkanı ameliyata gitmeden önce onu oraya teslim etmedi. Halletti bunu. Bir örgüt var. Bunun bir de medya ayağı var, o zamanki adı Taraf. Sonra, 'Allah Allah' dedim. Bu kadar insanların Fenerbahçe aleyhine çabası, 'Fenerbahçe'nin düşmesi medyanın niye iyiliğine olsun?' dedim.

"Anlatacağım bu örgütçülere" Bir de İbrahim Seten, Fenerbahçeliymiş ya! Bir de İsmail Er var. Sizlere söylüyorum Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Beşiktaş muhabiri. Bunların bu kadar FETÖ'ye desteği, operasyon olduğunu gördükleri halde neden bu kadar böyle yapmıyorlar da biraz daha hapis yatsın diye uğraşıyorlar. Şimdi, benimle ilgili bir tweeti okuyacağım. Benimle ilgili alzheimer diyor. Allah o rahatsızlığı olanlara şifa versin. Hepimizin de başına gelebilir. Bu arkadaş benim için böyle dedi. I-ıh! Ben öyle olmadığımı anlatacağım. Ben unutkan olmadığımı anlatacağım bu örgütçülere.

"Sizin babanız onlar"

Ne diyor: 'Lucescu'yu bilmem ama Rıdvan Dilmen alzheimer.' Tarih, 19 Ağustos 2017. Ben biraz daha geri geleyim. Bunların bu coşkusunu 3 Temmuz 2011 sürecinden sonra hala içlerinde kaldığı için, mağlup oldular ya orada, hak yerini buldu ya. Mağlup oldular Fenerbahçe'ye, Sayın Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne. Doymadılar 17-25 Aralık oldu. Daha sonra 251 kişi şehit oldu. Binlerce insanımız gazi oldu. Vatanı için tankların önüne atladılar. Kimlerin önüne atladılar biliyor musunuz? Sizin babanızın! Devleti ele geçirmek isteyen sizin sevdiklerinizin!

"2011'de yarım bıraktınız, devam ediyorsunuz"

Bakalım, seni izleyelim İbrahim Seten ve tayfan! 'Türkiye benden duymaya hazır mı bilmiyorum. Ama bugün basına gelen olayla ilgili Mehmet Baransu sonuna kadar haklı' diyor. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten? Gitsene yanına! Nerede? Tayfan, Mehmet Arslan! Nerede bu arkadaşlarınız? İsmail Er, senin de var bu tweetin! Neredesin? Mehmet Baransu nerede* O gariban insanlar hapse attıran çantacı hapishanede! Sen neredesin?

Siz 2011'de yarım bıraktığınız işe devam ediyorsunuz hala! Siz 2011'de yarım bıraktığınız işe devam ediyorsunuz hala federasyonu ele geçirerek! Nasıl ele geçirdiğinizi anlatacağım.

"Atla Pensilvanya'ya git"

İbrahim Seten tweetinde Beşiktaş'a üçlü çektiriyor, kime çektiriyor haine (Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen). Sen Mehmet Arslan, Mehmet Baykan'ı arayıp da 'Rıdvan Dilmen, Ferit Bey'i getirmek istiyor' diyen sen misin? Ne yazıyor orada? Ben okuyayım. 'Mehmet Arslan'ın safı belli' diyor İbrahim Seten. Ne okuyor? Zaman gazetesi! Şimdi Zaman Gazetesi yok Mehmet Arslan. Atla git Pensilvanya'ya, İbrahim'i de al koluna, git orada otur. Git! Git! Bana bakma! Oraya git! Oraya gideceksiniz, birlikte oturacaksınız. 251 şehidin kanıyla gidip beraber orada oturacaksınız.

"Git orada yat"

Sayın Cumhurbaşkanımız, daha başbakan. Siyasi olarak her kim olursa olsun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da olsa, Devlet Bey de olsa, Meral Hanım da olsa, Recep Tayyip Bey de olsa böyle diyemezsiniz.

(İbrahim Seten'in, 'Başbakan'ın o sesi ne öyle, vuvuzela gibi' tweeti üzerine) Kıvırmayacaksınız sonra. Tarih 2014. Baz alıyorlar ya. Benim bazım 2014. 2010'da bana KanalTürk'te yapıyordunuz ya. Adam FETÖ'cü zaten, belli! Sen kimsin ya? Türkiye'nin başbakanı için konuşuyorsun! Benimle ilgili attığın tweetler için yarın seni mahkemeye veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız için avukatları verir vermez bilmem. Kendi tasarruflarıdır. Sen bu ülkenin bugün Cumhurbaşkanı, o gün başbakanı ile dalga geçiyorsun. Tamam! Sen 251 kişiyi şehit etmiş adama hizmet ediyorsun.

Ülkenin başbakanına tokatçı mokatçı diye iftira atan şu anda cezaevinde olan ve şu anda da yurtd ışında kaçak olan insanlar peşkeş çekiyorsun. Sonra da gelmiş bana sallayacaksın. Hadi ben önemli değil. Sen git FETÖ'nün yanına, git yat orada.

"Git sümüğünü beraber silin"

Hapşırıyor mapşırıyor bir şeyler yapıyor ya, git sümüğünü beraber silin. Neyle silecekseniz.

"Aferin lan İsmail"

Gelelim bu İsmail Er'e! Bu FETÖ sevicisi İsmail Er. Sabah akşam beni çeviriyorlar, 'Bu İsmail Er'e niye cevap vermiyorsun?' diyorlar. Bu arkadaş sevici. Bank Asya tweetleri atıyor, 17-25 Aralık'tan sonra. Aaa, aferin lan İsmail. Ne delikanlı adammışsın sen, senin gibiler hapishanede şimdi" açıklamalarında bulundu.

İsmail Er ve İbrahim Seten'den Rıdvan Dilmen'e cevap gecikmedi

İsmail Er, Rıdvan Dilmen'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı ve süreci yargıya taşıyacağını söyledi.

İbrahim Seten ise Twitter’dan 15 Temmuz gecesi darbeye karşı attığı tweetleri paylaşarak Rıdvan Dilmen’i yalancılıkla suçladı.