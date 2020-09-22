BIST 1.095
DOLAR 7,65
EURO 8,98
ALTIN 470,79
HABER /  SPOR

Ali Koç ve Emre Belözoğlu maçın son dakikalarını ayakta izledi

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de golsüz beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe- Hatayspor mücadelesinin son dakikalarında sarı-lacivertli ekip gol pozisyonlarına girdi. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu da son anları ayakta heyecan içinde seyretti.

Abone ol

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği A.Hatayspor karşısında 2 puanı kaybetti. 1 puanın geldiği müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji uyardı! 4 il için kritik uyarı İstanbul'da var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika 1200 hâkim ve savcı alımı yapılacak! Bakan Gül ilanı duyurdu
İzmir merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 55 şüpheli gözaltına alındı
Milli aşı babayiğitleri aranıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Ekrem İmamoğlu ne dediyse tam tersini yapıyor! Bedava olacaktı zam üstüne zam yapıyor
Sözcü'de büyük tenkisat! 15 çalışana 'ya tazminatınızı alın ya da ücretsiz izne çıkın' dendi
İbrahim Kalın’dan Mısır ve İsrail’le iş birliği sinyali! İhtilaflarımız iş birliğine engel değil
ÖNCEKİ HABERLER
Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını kesti
Evren Turhan kimdir aslen nereli Evren Turhan kiminle evli?
Başkan transferi duyurdu Idriz Voca MKE Ankaragücü'ne imza atacak
Bostancı'da denize atlayan kadın 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler tepkili
Vali duyurdu! Karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusu
Yorumlar 3 yorum