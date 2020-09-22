Ali Koç ve Emre Belözoğlu maçın son dakikalarını ayakta izledi

Süper Lig'de golsüz beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe- Hatayspor mücadelesinin son dakikalarında sarı-lacivertli ekip gol pozisyonlarına girdi. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu da son anları ayakta heyecan içinde seyretti.

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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği A.Hatayspor karşısında 2 puanı kaybetti. 1 puanın geldiği müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.