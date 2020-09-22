Evren Turhan kimdir aslen nereli Evren Turhan kiminle evli?

A Spor yorumcusu olan Evren Turhan günün en çok konuşulan ve merak edilen ismi oldu. Canlı yayında Emre Bol ile tartışan Evren Turhan 46 yaşında ve Kayserili. Orta saha mevkisinde forma giyen oyuncu, bir dönem Galatasaray formasını da terletmiştir. İşte Evren Turan hakkında bazı bilgiler

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A spor yorumcusu olan Evren Turhan, canlı yayında Emre Bol ile Arda Turan tartışması yaşadı ve yayını terketti. Bu olayın ardından birçok vatandaş Evren Turhan kimdir, kaç yaşına sorularına yanıt aradı.

A Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer A Spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili yaşadığı tartışmanın ardından "Bir daha seninle aynı programa çıkmam" diyerek programdan ayrıldı. İşte Evren evli ve 2 çocuk babası olan Evren Turan hakkında bazı bilgiler...

Evren Nuri Turhan 10 Eylül 1974 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Evren Nuri Turhan, 1992 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. As takımın formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 22 Kasım 1992 tarihinde Manisaspor'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Burada iki sezon boyunca düzenli olarak ilk 11'de forma giydi.

1994-1995 sezonunun yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Burada oldukça başarılı 1,5 sezon geçirdi ve gösterdiği performansla transfer döneminin en gözde futbolcuları arasına girmeyi başardı.

Neticesinde, 1995-1996 sezonunun ara transfer döneminde devre arasında Saffet Sancaklı ile takas edilerek Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer oldu. 1995-1996 sezonunun 7. haftasında deplasmanda, Hakan Şükür ile birlikte birer gol atarak Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın galip gelmesini sağlamıştır. Aynı sezonun 33. haftasında Beşiktaş deplasmanında yine Hakan Şükür ile birlikte Galatasaray'a maçı kazandıran gollerden birini atmıştır. 1996-1997 transfer döneminin yine devre arasında 12 Aralık 1996 tarihinde, kaleci Volkan ile takas edilerek tekrar Kocaelispor'a transfer oldu.

2011 yılında İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Büyükderespor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Sarıyer Maden Gençlikspor da oynadıktan sonra tekrar Büyükderespor'a dönerek futbol hayatını burada sürdürdü.