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Başkan transferi duyurdu Idriz Voca MKE Ankaragücü'ne imza atacak

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Idriz Voca'yı başkente getirdi.

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Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Idriz Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Kulüp başkanı Fatih Mert'in paylaşımı:

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