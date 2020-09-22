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Gaziantep'te 10 yıldır eşini sırtında taşıyor vefa göstergesi çiftin 2 arzusu var

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te yaşayan Fatma Bal (55), 10 yıl önce bir kaza sonucu felç olan kocasının her türlü ihtiyacını gideriyor. Bal çifti, tuvalet ve banyolarının engelliye uygun olmadığını belirterek hayırseverlerden yardım istiyor.

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Gaziantep’te yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Bal, 10 yıl önce bir motor kazası sonucu her iki ayağını da kullanamaz hale geldi. O günden sonra ise Fatma Bal, eşi Abdullah Bal’ın ayağı oldu. Eşinin günlük ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak gideren vefalı kadın, kendisinin de şeker hastası olduğunu ve kocasını buna rağmen bir ömür sırtında taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

Abdullah Bal, "Ben 10 sene önce bir motosiklet kazasında ayaklarımı kaybettim. Benim halimden ancak benim gibiler anlar. Eğer eşim olmasıydı bende olmazdım. Beni sabah yatağımdan alıyor, akşam tekrar yatağıma koyana kadar ihtiyaçlarımı sırtında taşıyarak karşılıyor. Beni sabah tıraş ederek bir damat gibi yapıyor. Allah kendisinden bin kere razı olsun. Eğer o olmazsa benim hayatım da olmaz” dedi.

"Kocam yaşasın sırtımda taşımaya hazırım"

Fatma Bal, "Eşim 10 senedir engellidir. 10 senedir sırtımda taşıyorum. Asla şikayetçi değilim. Eşim bana sağlığında çok iyi baktı. Kimseye muhtaç ettirmedi. Banyosunu yapıyorum, tıraşını yapıyorum. Günde 10 sefer sırtımda taşıyorum. Zor oluyor, ancak yapacak bir şey yok. Bende şeker hastasıyım, kocam yaşasın sırtımda taşımaya hazırım” diye konuştu.

Yaklaşan kış nedeniyle kömür yardımı istiyorlar

Bal çifti evlerindeki tuvalet ve banyolarının engelliye uygun olmadığını belirterek, hayırseverlerin yardımıyla onarmak istediklerini söyledi. Bal çifti yaklaşan kış ayı dolayısıyla kendilerine kömür yardımı yapılmasını da istedi.

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