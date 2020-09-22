Trabzon'da polis memuru iznini geçirmek için gittiği memleketinde hayatını kaybetti

TRABZON'un Araklı ilçesinde bir polis memuru iznini geçirmek için geldiği memleketinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Çanakkale’ye tayini çıkan polis memuru Zeki Aygün, dün gece saat 01.30 sıralarında kendi aracıyla Araklı ilçesi Dağbaşı-Karadere yolunda seyir halindeyken Kaşıkçı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada Zeki Aygün olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.