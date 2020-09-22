İngiltere'de koronavirüs uyarı seviyesi yükseltildi! Ek tedbirler getirildi

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği İngiltere'de yeni tedbirler kapıda. Ülke çapında bar ve restoranlara saat kısıtlaması getirildi.

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Günlük vaka sayılarının 5 bine yaklaşmasının ardından İngiltere ek tedbirlere başvurdu. Açıklama İngiltere Başbakanlık ofisinden yapıldı. Buna göre, bar ve restoranlar yalnızca masa servisi hizmeti verecek.



Söz konusu işletmeler saat 22.00'de kapanacak. Kısıtlamalar perşembe gününden itibaren geçerli olacak. İngiltere'de günlük vaka sayılarının neredeyse 5 bin seviyelerine ulaşmasının üzerine, ülkedeki uyarı seviyesinin 3'ten 4'e yükseltilmesi gündemde.



Başbakan Boris Johnson'ın bugün yeni tedbirleri açıklamak üzere ulusa seslenmesi bekleniyor.