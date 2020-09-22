Endonezya'da vaka sayıları arttı! Mezarlık alanı genişletiliyor

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.