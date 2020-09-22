Endonezya'da vaka sayıları arttı! Mezarlık alanı genişletiliyor
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip corona virüs vakaları artmaya devam ediyor.
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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Ülke genelinde toplam vaka sayısı 248 bin 852’ye çıkarken ölenlerin sayısı 124 artarak 9 bin 677’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 470 artarak 180 bin 797’ye yükseldi.
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Cakarta hükümeti, başkentte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Pondok Ranggon Mezarlığı'nda bin adet mezarın kalması nedeniyle genişletme çalışmalarını başlattı.
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Öte yandan Covid-19 testi pozitif çıkan Din İşleri Bakanı Fahrul Razi’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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