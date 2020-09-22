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Ibrahımovic attı Milan yeni sezona 3 puanla 'merhaba' dedi

İTALYA Serie A'da Milan, Bologna'yı 2-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada 2 golü de Zlatan Ibrahimovic kaydetti.

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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

Bologna'da 88'inci dakikada kırmızı kart çıktı

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Ibrahımovic maç sonrası bu paylaşımı yaptı:

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