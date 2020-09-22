Son dakika 1200 hâkim ve savcı alımı yapılacak! Bakan Gül ilanı duyurdu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dakika 1200 hâkim ve savcı alımına ilişkin ilanı duyurdu. Bakan Gül, Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.' dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi; Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.