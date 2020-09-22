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Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını kesti

Hindistan’da bir adam, iddiaya göre bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını deşince bebek hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Budaun kentinde kimliği açıklanmayan bir adam doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek amacıyla hamile karısının karnını orakla kesti.

Kadın ağır yaralanırken, bebek hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 Eylül'de meydana geldiği aktarılırken kadının başkent Yeni Delhi'de yoğun bakımda olduğu açıklandı. Polis, adamın gözaltına alındığını aktardı.

Kadının erkek kardeşi Golu Singh olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının 5 kızı olduğunu ve eniştesinin bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bunu yaptığını ifade etti. Singh, “Ablama orakla saldırdı ve doğmamış çocuğun cinsiyetini kontrol etmek istediğini söyleyerek karnını deşti” dedi.

Doktorlar çocuğun cinsiyetini söylemiyor

Sözcü'de yer alan habere göre, Hindistan’da kız çocukları evlendiklerinde çeyiz ödemek zorunda kalan aileler, genellikle kız çocuklarını yük olarak görmekte, bu nedenle erkek çocuklar tercih edilmektedir.

Hindistan yasalarına göre, doktorların ve sağlık çalışanlarının doğmamış bir çocuğun cinsiyetini ebeveynleriyle paylaşması, çocuğun cinsiyetini belirlemek için testler yapması veya kız çocuklarını kürtaj yolu ile aldırılması yasaklanmıştır.

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