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Mesut Özil'den Metehan bebek için çağrı: Hep beraber kurtarabiliriz

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından 'Metehan' çağrısı yaptı. Tecrübeli oyuncu, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için yardım talebinde bulundu.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı. 

Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Minik Metehan'ın ailesinin bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini beklediği belirtildi.

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