Mesut Özil'den Metehan bebek için çağrı: Hep beraber kurtarabiliriz

Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Minik Metehan'ın ailesinin bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini beklediği belirtildi.

I'd like to use my reach here on twitter to help Metehan. Metehan is diagnosed with Spinal Muscular Atrophy - a genetic disorder. With your donation and your RT we can save him together 🙏🏼↪️https://t.co/ZYNO1TOBGx #PleaseRT pic.twitter.com/P3lrLVVwGJ