Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki

Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’la yenişemezken Caner Erkin oyundan alınırken teknik direktör Erol Bulut'a sitem etti.

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Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalmış rakibi karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde damga vuran an Erol Bulut ile Caner Erkin arasında yaşandı.

Erol Bulut'a sitem etti

Kadıköy'de zaman zaman tansiyonu yükselen mücadelede Caner Erkin öfkesine hakim olamadı. Yaşanan bir pozisyonun ardından önce müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Caner Erkin, ardından oyundan çıkarken Erol Bulut'a sitem etti.