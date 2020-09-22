BIST 1.090
DOLAR 7,66
EURO 8,99
ALTIN 467,98
HABER /  FENERBAHÇE

Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki

Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’la yenişemezken Caner Erkin oyundan alınırken teknik direktör Erol Bulut'a sitem etti.

Abone ol

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalmış rakibi karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde damga vuran an Erol Bulut ile Caner Erkin arasında yaşandı.

Erol Bulut'a sitem etti
Kadıköy'de zaman zaman tansiyonu yükselen mücadelede Caner Erkin öfkesine hakim olamadı. Yaşanan bir pozisyonun ardından önce müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Caner Erkin, ardından oyundan çıkarken Erol Bulut'a sitem etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen bombaları patlattı futbol camiasındaki FETÖ'cüleri deşifre etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a sert yanıt: Komik ve nafile bir provokasyon
Son dakika 1200 hâkim ve savcı alımı yapılacak! Bakan Gül ilanı duyurdu
İzmir merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 55 şüpheli gözaltına alındı
Milli aşı babayiğitleri aranıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu
Ekrem İmamoğlu ne dediyse tam tersini yapıyor! Bedava olacaktı zam üstüne zam yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca öğrenciye şok! EBA sistemi çöktü
Antalya'dan acı haber! Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu
Mesut Özil'den Metehan bebek için çağrı: Hep beraber kurtarabiliriz
Selçuk Bayraktar başlatmıştı! Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri bir araya geliyor
Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli Abdulhamit Gül eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar