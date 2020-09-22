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Samatta Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Samatta ile anlaşmaya vardı. Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

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Forvet adayları listesinin ilk sırasında yer alan Mbwana Samatta konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı.

Aston Villa'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri kopardı ve takımının dün oynadığı Sheffield United maçı kadrosuna alınmadı. Çok geçmeden de asıl iddia bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü ile anlaşma sağladığı için maça alınmadığı belirtildi. Hatta Mbwana Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

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