Cüneyt Özdemir 'İHA'lar yüzde 100 Türk malı mı?' diye sordu Selçuk Bayraktar yanıtladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İHA ve SİHA üretiminin en önemli isimlerinden biri olan Selçuk Bayraktar'a "Ürünler ne oranda yerli ve milli?" sorusunu yöneltti.

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BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Özdemir, BAYKAR'ın imzasını taşıyan ve Selçuk Bayraktar'ın da dahil olduğu hummalı çalışmalarla üretilen İHA ve SİHA'lara ilişkin merak edilen bir soru sordu.

Yüzde 100 Türk malı mı?

Özdemir'in sorusu üretilen İHA ve SİHA'ların ne oranda yerli olduğuyla ilgiliydi. Özdemir, "Güneydoğu meselesini yakından takip edenler bilir, en büyük eksiklik istihbarattı: Amerika istihbarat verdi, İsaril vermedi, İHA kalktı-kalkmadı... Bunlar konuşuluyordu. Son birkaç yılda, özellikle sizin yaptığınız araçların bu bölgelerde aktif olarak kullanılması... Bu yaptığınız araçların yazılımları Türk mühendislere mi ait, teknik parçayı, motoru Türkiye'de mi üretiyorsunuz? Yüzde 100 Türk malı mı? Yoksa çeşitli malzemelerin Türkiye'de birleştirildiği bir yapıdan mı bahsediyorsunuz?" dedi.

"En kritik aksamlar olan uçuş kontrol bilgisayarları tamamı milli"

Selçuk Bayraktar, bu soruya "Yazılım, tasarım, en yüksek katma değerli olan tarafları... Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle en kritik aksamlar olan uçuş kontrol bilgisayarları tamamı milli. Elbette yurtdışından da tedarik ettiğimiz şeyler olabiliyor. Ama bunların kritik tedarik zincirinde olmaması gerekiyor. Mesela uçağı yöneten bir aksam olmamalı, zora düştüğünüzde başka alternatif tedarikçi bulabilmeniz gerekiyor..." cevabını verdi.