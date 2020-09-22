Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısı 15 Ekim’e kadar tamamlanacak

Son dakika bilgisine göre; Rusya’nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağı duyuruldu.Abone ol
Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Sputnik-V’ olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Rusya’nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağı duyuruldu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova’da yaşayanların korona virüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.