Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısı 15 Ekim’e kadar tamamlanacak

Son dakika bilgisine göre; Rusya’nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağı duyuruldu.

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Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Sputnik-V’ olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya’nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim’e kadar tamamlayacağı duyuruldu.