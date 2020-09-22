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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, bahçeye girmeyerek el sallayan çiftin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk, açıklamasında ise, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk. Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren, diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle" ifadesini kullandı.

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