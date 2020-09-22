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Bursa'da karantinayı ihlal eden kişiye hapis cezası 'ekmek almak için çıktım'

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da koronavirüs hastası Soner B., filyasyon ekipleri tarafından evde bulunamayınca karantinayı ihlal ettiği öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılıp yargı karşısına çıkan 27 yaşındaki şahsın, 'ekmek aldığı için evden çıktığı' yönünde savunma yaptığı belirtildi. Soner B., 3 ay 10 gün hapis cezası alırken cezanın ertelendiği de aktarıldı.

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İnegöl ilçesinde yaşayan Soner B., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Kontrol amaçlı eve giden filyasyon ekibi, Soner B.’nin içeride olmadığını fark etti. Soner B.’nin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soner B. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı. İnegöl 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu Soner B.’ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Soner B., mahkemede yaptığı savunmada ise ekmek almak için evden dışarı çıktığını öne sürdü. Soner B.'nin cezasının ertelendiği öğrenildi. 

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