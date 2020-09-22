İstanbul Büyükşehir'in kurban kavurmaları bozuldu! Görüntüler mide bulandırıcı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban bayramında halktan topladığı kurbanlarla yaptığı kavurmalar bozuldu. O bozuk kavurmalar vatandaşa gönderildi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı günü Kayaşehir kesim yerinde yaşanan rezaletin ardından yeni bir skandal patlak verdi. Kurban kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan İBB'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Kasaplar kurban kesim yerinden kaçmıştı
Kurban Bayramı'nda İBB'nin kurduğu Kayaşehir'deki kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar binlerce lira ödemişti. Ancak organizasyonu yapamayan İBB'nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olmuştu. Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.
Kurban kavurmaları bozum çıktı
Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen skandalda İBB Vakfı'nın kurban hisselerinden hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi. Bir çok kullanıcı İstanbul Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülerini paylaşarak tepkisini dile getirdi.
Konserve kutularını açanlar işte bu kötü manzara ile karşılaştı.