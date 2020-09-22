İstanbul Büyükşehir'in kurban kavurmaları bozuldu! Görüntüler mide bulandırıcı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı günü Kayaşehir kesim yerinde yaşanan rezaletin ardından yeni bir skandal patlak verdi. Kurban kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan İBB'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait konserve kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntüleri sosyal medyayı salladı.