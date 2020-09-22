Tunceli'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı!

TUNCELİ'nin Mazgirt ve Ovacık ilçelerine bağlı 9 köy ile 4 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Abone ol

Mazgirt ilçesinde 7 köy ile 3 mezra, Ovacık ilçesinde ise 2 köy bir mezra İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü, Civan, Dalömer, Sürü mezraları ve Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrası karantinaya alındı" denildi.