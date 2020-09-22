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Tunceli'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı!

TUNCELİ'nin Mazgirt ve Ovacık ilçelerine bağlı 9 köy ile 4 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Mazgirt ilçesinde 7 köy ile 3 mezra, Ovacık ilçesinde ise 2 köy bir mezra İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü, Civan, Dalömer, Sürü mezraları ve Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrası karantinaya alındı" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca kent merkezindeki bir düğünde halay çeken kişilerle düğün sahipleri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

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