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Rıdvan Dilmen konuştu Aziz Yıldırım sosyal medyada gündem oldu

Rıdvan Dilmen'in 'Türk futboluna temiz eller yapılmalı' sözlerinin ardından Twitter'da Aziz Yıldırım'ın ''Ne şikesi memleket elden gidiyor.'' efsane sözü konuşulmaya başlandı.

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Rıdvan Dilmen, dün gece NTV ekranlarında Türk futbolunun kirli çamaşırlarını ortaya dökerken tek tek isim verdi ve gündemin bir numarasına oturdu.

3 Temmuz 2011 yılında şike iddiaları üzerine dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 1 yıl hapis yatarken birçok futbol adamı da cezaevine girip çıktı.

Rıdvan Dilmen'in Rasim Ozan Kütahyalı, İbrahim Seten, İsmail Er, Selçuk Dereli gibi birçok isim hakkında FETÖ'cü imasında bulunup 'Defoulun igidin bu ülkeden Pensilvanya'da yaşayın' sözlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra futbolseverler Twitter'da Aziz Yıldırım'ı konuşmaya başladı.

'Ne şikesi memleket elden gidiyor'
Özellikle 3 Temmuz 2011 yılından bu yana şike davasıyla ilgili Fenerbahçe'nin haklarını savunup 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' sözleri sosyal medyada bir kez daha gündem oldu ve efsane başkanın birçok videosu viral oldu.

İşte Twitter'da Aziz Yıldırım'ı TT yapan futbolseverlerin paylaşımları...



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