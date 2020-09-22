Kocaeli'de 31 yaşındaki şahıs dede katili oldu

KOCAELİ'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Cavit Ö. (31), 87 yaşındaki dedesini bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü.Abone ol
Olay, saat 09.30 sıralarında, Kandıra ilçesi Sinanlıbilallı Mahallesi’nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö., bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı dedesi Salim Ö.’yü ekmek bıçağıyla yaraladı.
Kalbine yakın bölgeden yaralanan Salim Ö., haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Cavit Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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