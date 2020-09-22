BIST 1.093
DOLAR 7,65
EURO 8,99
ALTIN 468,90
HABER /  YEREL

Kocaeli'de 31 yaşındaki şahıs dede katili oldu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Cavit Ö. (31), 87 yaşındaki dedesini bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

Olay, saat 09.30 sıralarında, Kandıra ilçesi Sinanlıbilallı Mahallesi’nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö., bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı dedesi Salim Ö.’yü ekmek bıçağıyla yaraladı.

Kalbine yakın bölgeden yaralanan Salim Ö., haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Cavit Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da 4 çocuklu anne evinde ölü bulundu evlatların bakışları yürek burktu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
4 ay yoğun bakımda kalıp koronayı atlatmıştı hastaneden dudak uçuklatan fatura!
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! 22 Eylül dolar, altın ne kadar?
EBA çöktü! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar
Cüneyt Özdemir 'İHA'lar yüzde 100 Türk malı mı?' diye sordu Selçuk Bayraktar yanıtladı
Japonya'da müthiş buluş! Koronavirüsü 7 dakikada yok eden cihaz geliştirildi
Rıdvan Dilmen bombaları patlattı futbol camiasındaki FETÖ'cüleri deşifre etti
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da karantinayı ihlal eden kişiye hapis cezası 'ekmek almak için çıktım'
Hindistan'da bina çöktü: 20 kişi mahsur kaldı, 8 ölü
Pendik'te scooterla yolun karşısına geçerken otomobil çarptı öldü
Rıdvan Dilmen konuştu Aziz Yıldırım sosyal medyada gündem oldu
Yaşlılar bıraktı artık gençler dolduruyor! Bilim kurulu üyesinden 50 yaş altı açıklaması
Ezgi Can Ural kaç yaşında Hakan Ural'ın eşi kimdir?
Yorumlar