Adana'da 4 çocuklu anne evinde ölü bulundu evlatların bakışları yürek burktu

Olay Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’den iç savaştan kaçarak Adana’ya eşi Şumen Udey (28) ile birlikte gelen Rihab El Rihabi (25) burada narenciye bahçesinde çalışmaya başladı. Bir süre sonra yanlarına Şumen Udey’in ağabeyi Abdurrahman Udey de geldi. Aile tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlarken, Rihab El Rihabi en küçüğü 4 aylık, en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 4 çocuk dünyaya getirdi.