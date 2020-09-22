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İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan ses kayıt cihazı tarihe tanıklık ediyor

İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de antika meraklısı Sedat Göçmen’in koleksiyonunda, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası tarafından kullanılan ses kayıt cihazı tarihe tanıklık ediyor.

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Antika meraklısı Sedat Göçmen, koleksiyonunda bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ses kayıt cihazına gözü gibi bakıyor. Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nın savaşta kullandığı ses kaydedici, temizliği ile dikkat çekiyor. 1939-1945 yılları arasında kullanılan Amerikan üretimi cihaz ile özellikle casusların ses kayıtları alınırken, savaş planları da kaydedilmiş.

"İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından kullanılmış bir ürün"

Cihazla ilgili bilgiler veren Sedat Göçmen, 40-50 milyon insanın hayatını kaybettiği savaşta elindeki ses kaydedicinin Naziler tarafından kullanıldığını söyledi. Göçmen, "Esas olayı ses kaydetmek. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından ses kayıt cihazı olarak kullanılmış bir ürün. Çok eski ama halen tertemiz ve en sevdiğim ürünlerimden bir tanesi. Savaş planlarını, programlarını, casusların ifadelerini, tutukluları kaydetmişler. İşin gerçeğine bakarsanız tam yılını bilmiyorum ama baya eski bir ürün. Antikacının sevdiği ürünler olur ya benim için onlardan bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir üründür. Fiyatı 800-bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.

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