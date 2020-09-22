Kafası kesilip toprağa gömülen Duygu Çelikten'in annesinin feryadı yürek burktu

Başı kopmuş, vücudu çürümeye başlamış: Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, önceki gün Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, Duygu Çelikten'in toprağa gömülü cansız bedenine ulaştı. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen kadının sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlanırken, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve Çelikten'in sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.