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Tokatlı öğretmen öğrencilerine kavuşamadı! Kötü haber geldi

İhlas Haber Ajansı

TOKAT’ta, okulların açıldığı gün kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni Ahmet Nalbant hayatını kaybetti.

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Tokat İbn-i Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Ahmet Nalbant (51) cuma günü rahatsızlanarak gittiği hastanede kalp krizi geçirdiğini öğrenerek tedaviye alındı. Stent takılarak tedavi olduktan sonra hafta sonu taburcu edilen Nalbant, evinde istirahate çekildi.

Okulların açıldığı gün çarşıya çıkan Nalbant, bir işyerinde otururken aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nalbant’ı son yolculuğunda meslektaşları veliler ve yakınları yalnız bırakmadı. TOKİ 3. etapta bulunan evi önünde helallik alınarak cenazesi camiye getirildi.


Öğrencilerine kavuşamadı
Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Nalbant’ın cenazesi Ağbayır mezarlığında toprağa verildi. Tokat İbn-i Kemal İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Nalbant'ın vefatından bir kaç gün önce uzaktan eğitim yaptığı öğrencilerine biran önce kavuşarak yüz yüze eğitime başlamayı istediğini ifade ettiği öğrenildi.

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