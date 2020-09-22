Yaptığı sistem herkesi şaşırttı! Yakıtta tasarruf sağlıyor

100 kilometrede 2,5 litre yakıyor: Kendi imkanları ile yaptığı sistemin araçlarda yüzde 50 suyla çalışabileceğini kaydeden Bostancı, "Sistemi geliştirdim ve kendi arabamda denedim, başarılı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi arabamız yüzde 50 su yüzde 50 yakıtla çalışıyor. 100 kilometrede 5 litre yakıt yaktığı zaman bu cihazı koyduktan sonra 2 buçuk litre su iki buçuk litre benzinle çalışıyor." dedi.