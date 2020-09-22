Manisa'da doktor hastanın kulağından canlı çıkardı

"adeta şok geçirdim"

Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca mahalledeki bir akrabam 'Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme' dedi. Hemen Salihli’ye gelerek özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay’dan randevu aldım. Doktorun yanına girdim ve muayene oldum. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Doktorum büyükçe bir sineği kulağımın içinden çıkarttı. Allah’a şükür sinek çıkınca rahatladım” diye konuştu.