Antalya şehidini son yolculuğa uğurladı! Cenazede gözyaşları sel oldu
Antalya'da seyir halindeki polis motosikletinin üst geçitte virajı alamayıp bariyerlere çarpması nedeniyle hayatını kaybeden yunus polisi Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Kaza bu gece 00.30 sıralarında Mevlana Kavşağı üst geçidinde yaşandı. Üst geçitte virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus timini taşıyan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 28 yaşındaki polis memuru Onur Küçük ağır yaralandı.
113
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
213
Polislerin hastaneye akın ettiği kaza sonrası Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'da hastaneye geldi.
313
Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
413