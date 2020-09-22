MHP’li Büyükataman’dan Kılıçdaroğlu’nun Türk Tabipler Birliği ziyaretine sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Tabipleri Birliği ziyaretini eleştirerek, ‘’ Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine Kandil’le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil’in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur.’’ ifadelerini kullandı.

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MHP'li Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Tabipleri Birliği ziyaretine tepki gösterdi. Büyükataman ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir' dedi.

Büyükataman'ın açıklamaları şu şekilde;

'Utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir'

Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu’nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine Kandil’le devam edip etmeyeceği, bu görüşmenin Kandil’in siyasi temsilcileriyle seçimden önce yaptığı gibi gizli mi olacağı da ayrıca merak konusudur.