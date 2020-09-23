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MEDYA

Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon fragmanı yayın tarihi açıklandı

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir'in 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve yeni bölüm fragmanı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni sezon tarihi belli oldu. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, yeni sezon ve 13. bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak.

TV8'de ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Engin Öztürk de katılacak.

Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezon ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba 20.00'de TV 8'de!

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