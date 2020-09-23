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MEDYA

Yavuz Bingöl annesinin videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu: Beni unuttu

Tv100'de Nokta'ya katılan Yavuz Bingöl, annesi Aşık Şahsenem Bacı'nın görüntülerini görünce ağladı. Bingöl bir süre duygusal anlar yaşayınca Okan Bayülgen programa ara verdi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl Okan Bayülgen'in TV100'de yayınlanan Nokta isimli programına konuk oldu.

Annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, zor anlar yaşadı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullandı. Konuşmakta güçlük çeken Bingöl, gözyaşlarına boğuldu. Yavuz Bingöl'ün gözyaşlarına hakim olamadığını gören Okan Bayülgen ise canlı yayınlanan programa ara vererek reklama gitti.

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