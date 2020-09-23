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Okan Bayülgen'e katılan Yavuz Bingöl 'yandaş' eleştirilerine yanıt verdi

TV100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi. Yandaşlığın kötü bir şey olmadığını söyleyen Yavuz Bingöl, 'Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil' dedi.

TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirileri için "Yandaşlık kötü bir şey değil" dedi. Bingöl, CHP'li bir belediyenin İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için kendisinden yardım istediğini de anlattı.

Türkücü Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programında Okan Bayülgen'in konuğu oldu. Programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim."

"Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

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