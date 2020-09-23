Aleyna Çakır olayı için Müge Anlı eleştirilere cevap verdi

Şimdiye kadar birçok gizemli cinayetin çözülmesine yardımcı olan Müge Anlı, bir süredir ATV'deki programında Aleyna Çakır cinayetini işledi. Hatta Çakır'ın cinayetine dair birçok sır perdesini aralayan Anlı, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun ve çevresi tarafından da tehdit edildiğini söyledi. Dünki canlı yayına ise Çakır'ın ailesini çıkarmadı ve bir süre dosyayı rafa kaldırdığını söyledi.

Müge Anlı'nın bu kararı sosyal medyaya damgasını vurdu ve birçok kişi Müge Anlı'nın korktuğunu ve bu sebeple dosyayı kapatma kararını aldığını iddia etti. Bu iddialar nedeniyle tepki çeken Müge Anlı, bugün yayımlanan canlı yayında hem Aleyna Çakır'ın ailesini yeniden konuk olarak aldı hem de gelen tepkilere dair açıklama yaptı.