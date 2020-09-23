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CHP

Kılıçdaroğlu, Atatürk tartışmalarında Kaftancıoğlu'nun arkasında olduğunu söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki 'Atatürk' tartışmalarını değerlendirirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında olduğunu söyledi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir konferansta 'Atatürk' yerine 'Mustafa Kemal' demesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Söz konusu tartışmaların tamamen yapay olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İster 'Gazi' deyin, ister 'Gazi Mustafa Kemal' deyin, ister 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' deyin, ister 'Atatürk' deyin aynı kişiyi anlatıyorsunuz. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaoğlu, Payzın'ın Kaftancıoğlu'nun arkasında olup olmadığını sorusuna da net bir dille, "Elbette. Tabii. İl başkanımız. Destekliyoruz" dedi.

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