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AK Parti'de değişim başlıyor! Çürükler ayıklanacak

Rize Çayeli'nde AK Parti İlçe Başkanlığı üye sayısını artırmak için kampanya başlattı.

Rize Çayeli'nde AK Parti İlçe Başkanlığı yerel basına verilen ilanlarda, vatandaşa 'Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatını yakalayın' vaadinde bulunuldu. ''AK Parti Çayeli İlçe Başkanlığı'nın yayınladığı ilan dillere düşmüş. 16 bininci üye Külliye'ye götürülecekmiş. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'i aradım, bu kampanyayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Tayyip Erdoğan bir deliği kapatıyor, il başkanı, ilçe başkanı çıkıp başka bir delik açıyor. Kardeşim bir rahat durun! Erkan Kandemir, AK Parti'de ki değişim ile ilgili "AK Parti yerinde saymayacak, değişim gerçekleşecek içimizdeki çürükler ayıklanacak." diyor'' ifadelerini kullanan Hadi Özışık Perde Arkası'nda Rize Çayeli'nde AK Parti İlçe Başkanlığı üye sayısını artırmak için kampanya başlatmasını yorumladı.

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