CNN Türk'te konuşan Mehmet Metiner'in hatası düzeltilince dondu kaldı!

Metiner, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşurken, "Mısır’ın tarihten taa Ayastefanos’a kadar Yeşilköy’e kadar nasıl geldiğini biliriz. İngiltere'nin onu önlemek için ne tavizler kopardığını biliriz. Mısır tarihsel olarak da öyle dostu falan değil" diye konuştu.

Programın diğer konuğu Şaban Sevinç ise araya girerek, "Mısır değil Rusya" demesiyle verdiği hatalı bilgi düzeltilen Metiner, 10 saniye kadar dondu kaldı.