BIST 1.104
DOLAR 7,69
EURO 8,95
ALTIN 458,05
YEREL

Bursa'da çimlere basma kavgası

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı

Olay dün akşam saatlerinde Aziz Sancar Parkı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin en hareketli parkında oynayan çocuklara kızan Mehmet A, çimlere bastığı gerekçesiyle Furkan T. (10) adlı çocuğun bisikletini alarak yere attı. Bisikletin lastiğini de indiren Mehmet A.’nın bu davranışlarını gören küçük çocuğun babası Sadrettin T. olay yerine geldi.

Çıkan tartışmada Sadrettin T.’ye yumruk atan Mehmet A.’ya çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Hakaretler sonrasında Mehmet A. ile Sadrettin T. arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı karakola götürerek işlem yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı: Van'da 1 örgüt mensubu teslim oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Yunanistan'la diplomasi' açıklaması
Konya'da öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada 20 aylık bebeği balkondan düştü
Yoğun bakımdaki Başkan Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor
İstanbul'da eşini ormanda öldüren kişi bir erkeği de eşinin önünde katletti
Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye'de bir ilk! Avrasya Tüneli'nde hizmete girdi
Ankara'da lokantaları pavyona çevirip kural tanımıyorlar
İstanbul'da feci olay! Yürüyerek gitti botoks sonrası hayatını kaybetti
CNN Türk'te konuşan Mehmet Metiner'in hatası düzeltilince dondu kaldı!
Erzincan'da kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Nur Viral'ın kızının babası kimdir Nur Viral kiminle evliydi?
AK Parti'de değişim başlıyor! Çürükler ayıklanacak
Mevlit kandili ne zaman 2020 Diyanet dini günler takvimi