Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: 'Görüşeceğiz'

Tuzla’da bir vatandaş, maske takmadığı için kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarını "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diye tehdit etmiş, daha sonra telefonundan bir arama yaparak "Bana teşkilatın numarasını gönderin" demişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen 'Teşkilat kim?' sorusuna, 'Görüşeceğiz' diye yanıt verdi.