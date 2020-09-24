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Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: 'Görüşeceğiz'

İSTANBUL Tuzla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan Cihan A'dan kimlik istemiş, direnen şahıs 'Sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek memurları teşkilatla tehdit etmişti. Tepki toplayan olayın ardından gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilirken de tehditler savurdu.

Tuzla’da bir vatandaş, maske takmadığı için kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarını "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diye tehdit etmiş, daha sonra  telefonundan bir arama yaparak "Bana teşkilatın numarasını gönderin" demişti. 

Olayın ardından gözaltına alınan ve adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen 'Teşkilat kim?' sorusuna, 'Görüşeceğiz' diye yanıt verdi.

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