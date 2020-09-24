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Aleyna Çakır'ın annesi: 'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü gündemden düşmüyor. Müge Anlı'nın programında işlenen Aleyna Çakır'ın ölümü ve Ümitcan Uygun hakkındaki iddialar herkesi şoke ediyor. Aleyna Çakır’ın anne ve babası kızlarıyla ilgili hamilelik iddiasıyla yeniden gündem oldu.

110 gün önce şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın anne ve babası UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu.

Kızının hamile olduğunu ve kızının Ümitcan Uygun’un şiddet uygulaması sonrası bebeğini düşürdüğünü söyleyen acılı anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Hatun Çakır açıklamasında "kızımı döve döve bebeğini düşürtmüş" dedi.

Acılı baba Mehmet Esen ise “Benim çocuğum gitti. Ben tek bir kişiyi bile kurtarsam o da benim çocuğumdur” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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