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HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma; 5 yıllık hasret sona erdi

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan Akkuş ailesinin hasreti sona erdi.

İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Akkuş ailesinin 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş, 4 yıldır hasret kaldıkları evlatları Erkan'a sarılarak gözyaşı döktü.

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