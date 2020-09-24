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İstanbul'da genç kadın botoks sonrası hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra evine giden ve fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Beylikdüzü’nde bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, iddiaya göre kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaştı. Evine giden Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Suçlamaları kabul etmediler
Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Boyraz’ın ölümüyle ilgili 1’i doktor toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların polis ifadesinde suçu birbirine attıkları öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest
Boyraz’ın kesin ölümün nedeninin Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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