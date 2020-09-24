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Müge Anlı Aleyna Çakır dosyasını bıraktı mı?

Aleyna Çakır cinayetini işleyen Müge Anlı, hakkında çıkan ''Korktu, Aleyna Çakır olayının dosyasını kapattı'' gibi iddialara cevabını Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında verdi.

Şimdiye kadar birçok gizemli cinayetin çözülmesine yardımcı olan Müge Anlı, bir süredir ATV'deki programında Aleyna Çakır cinayetini işledi. Hatta Çakır'ın cinayetine dair birçok sır perdesini aralayan Anlı, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun ve çevresi tarafından da tehdit edildiğini söyledi. Dünki canlı yayına ise Çakır'ın ailesini çıkarmadı ve bir süre dosyayı rafa kaldırdığını söyledi. Müge Anlı bugün canlı yayına yeniden Aleyna'nın ailesini çıkardı ve açıklamalar yaptı.

Müge Anlı'nın bu kararı sosyal medyaya damgasını vurdu ve birçok kişi Müge Anlı'nın korktuğunu ve bu sebeple dosyayı kapatma kararını aldığını iddia etti. Bu iddialar nedeniyle tepki çeken Müge Anlı, bugün yayımlanan canlı yayında hem Aleyna Çakır'ın ailesini yeniden konuk olarak aldı hem de gelen tepkilere dair açıklama yaptı.

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