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Pendik'te maske takmayan kadın hastanede terör estirdi copu aldı ve...

İSTANBUL Pendik'te maske takmayan kadın dehşeti yaşattı. Güvenlik görevlisinin belinden kaptığı cop ile odanın camını kıran kadın polisleri de yaraladı. Tam anlamıyla 'pes' dedirten o anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan kadının saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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