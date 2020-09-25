Emre Kongar'dan büyük gaf! Afrin, Kuzey Irak'taymış

Emre Kongar'ın TELE 1 ekranlarında ekrana gelen '18 Dakika' programının 18 Eylül'de ekrana gelen yayınında yaptığı büyük gaf sosyal medyada dolanmaya başladı.

Kongar, haberi yorumladığı sırada, ısrarla Suriye'nin Halep iline bağlı bir ilçe olan Afrin'in Kuzey Irak'ta olduğunu söyledi.

Emre Kongar, birkaç defa aynı hatayı yapmasına rağmen birlikte program yaptığı Merdan Yanardağ'ın onu düzeltmemesi ve ekrana boş gözlerle bakması da dikkat çekti.