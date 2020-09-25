BIST 1.120
DOLAR 7,62
EURO 8,89
ALTIN 457,49
MEDYA

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 13. yeni bölümüyle 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı TV8'de olacak. Doğduğun Ev Kaderindir'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni  bölümünde neler olacak? Doğduğun Ev Kaderindir 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı TV8'de...

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı
Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren hemşire hayatını kaybetti
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Eylül 2020)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 33. bölüm fragmanı
Esra Erol DNA sonuçlarını ATV canlıda açıkladı mı? Bebeğin babası komşu Cengiz mi?
Çukur 97. bölüm 2. fragmanı: 4. sezon 4. bölüm
Çatı Katı Aşk 12. bölüm fragmanı
Walison Fonseca eşi ve kızının instagram halleri fena! Walison'un fimleri neler?
Emre Kongar'dan büyük gaf! Afrin, Kuzey Irak'taymış
Mehmet Yalçınkaya oğulları Emre ve Utkan kimdir?