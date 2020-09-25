Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi için verdiği gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor. Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu gözaltı kararına istinaden harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Önder’in Aksaray’da olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kentte bulunan bir otel odasına yönelik operasyon düzenleyen TEM ekipleri Önder’i otel odasında gözaltına aldı. Operasyonun ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen Önder, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.